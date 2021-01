Ecco Simba, tenero leocino nato con inseminazione artificiale

Roma, 26 gen. (askanews) - Lo zoo di Singapore presenta il piccolo Simba, cucciolo di leone nato con inseminazione artificiale e ribattezzato come il protagonista del celebre cartoon Disney "Il Re Leone".

È rarissimo che i leoni vengano concepiti con questa tecnica, la procedura è stata effettuata per la prima volta con successo nel 2018 e sono nati due leoncini in Sudafrica. Simba è stato concepito grazie al seme di un anziano leone africano. Suo padre Mufasa era in cattive condizioni di salute e non è sopravvissuto alla procedura, ha raccontato un funzionario dello zoo.

Nato lo scorso ottobre, è stato allevato dalla mamma Kayla e dagli addetti dello zoo che lo definiscono "sano e molto curioso". Adora il latte e gli piace molto giocare con la palla.

La popolazione dei leoni negli ultimi due decenni è crollata di oltre il 40%, ne sono rimasti circa 23.000-39.000 esemplari, secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura, che mette i leoni tra le specie "vulnerabili".