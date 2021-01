Ecco la poetessa Gorman che ha illuminato l'insediamento di Biden

Milano, 21 gen. (askanews) - Un vero raggio di sole, avvolto in un cappotto Prada giallo e valorizzato da un trucco e da un'acconciatura molto originali8. Ma è soprattutto il contenuto espresso dalla poetessa 22enne Amanda Gorman a entusiasmare la folla, con la sua lettura durante il giuramento di Joe Biden della poesia "The Hill We Climb".

"Quando arriva il giorno, ci chiediamo dove possiamo trovare la luce in questa ombra senza fine?

La perdita che portiamo, un mare che dobbiamo guadare. Abbiamo sfidato la pancia della bestia.

Abbiamo imparato che la quiete non è sempre pace, e le norme e le nozioni di ciò che è "giusto" non sono sempre giustizia. Eppure, l'alba era già nostra, prima che ce ne accorgessimo. In qualche modo abbiamo resistito di fronte a una nazione che non è spaccata, ma semplicemente incompiuta.

Noi, i successori, di un paese e di un tempo in cui una ragazza mingherlina, discendente da schiavi e cresciuta da una madre single, può sognare di diventare presidente, per ritrovarsi a recitare per un presidente".

Ha rubato la scena alle star internazionali, dicono i quotidiani che contano. Ha incantato con i movimenti delle mani, delle dita, con il suo sorriso candido e i suoi occhi che sembrano un miracolo.

"E sì, siamo tutt'altro che raffinati, tutt'altro che incontaminati, ma ciò non significa che non ci stiamo sforzando di formare un'unione che sia perfetta. Ci stiamo sforzando di forgiare la nostra unione con uno scopo. Per comporre un paese impegnato con tutte le culture, colori, caratteri e condizioni dell'uomo".