Ecco Nancy Pelosi che chiama Biden "presidente eletto"

Milano, 6 nov. (askanews) - "Non abbiamo vinto tutte le battaglie, ma abbiamo vinto la guerra". Visibilmente felice, anche un po' commossa, Nancy Pelosi, la presidente della Camera dei Rappresentanti ha definito Joe Biden il "presidente eletto" degli Stati Uniti, poiché è davanti a Donald Trump nel conteggio dei voti in corso in diversi stati chiave, benchè nessun vincitore ufficiale è ancora dichiarato.

"Si tratta di un giorno felice perchè Joe Biden è un unificatore, è qualcuno che vuole unire le persone, perchè rispetta il punto di vista di tutti voi. E io sono ufficialmente lieta e personalmente felice per la qualità della leadership che avrà. Questa mattina è chiaro che Biden-Harris vinceranno la Casa Bianca", ha aggiunto Nancy Pelosi di Joe Biden e della compagna di corsa Kamala Harris che in caso di vittoria di Biden sarà vicepresidente.

Il team della campagna di Donald Trump intanto sfida il leggero vantaggio di Joe Biden in diversi stati chiave e insiste sul fatto che le elezioni "non sono finite". I democratici dovrebbero mantenere il controllo della Camera ma difficilmente riusciranno a conquistare il Senato.