Ecco come vengono "dipinte" in India le presidenziali Usa

Mumbai, 2 nov. (askanews) - Le elezioni presidenziali a stelle e strisce come vengono dipinte in India. Fuori da una scuola d'arte a Mumbai i ritratti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il candidato democratico ed ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden mentre si avvicina il 3 novembre.