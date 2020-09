Ecco come si somministra Sputnik V, il vaccino di Putin

Mosca, 11 set. (askanews) - Ecco le immagini di Sputnik V, il vaccino russo antiCovid annunciato in pompa magna da Vladimir Putin ad agosto ed entrato nella terza fase di sperimentazione, su 40.000 individui maggiorenni. Una ricerca pubblicata sulla rivista medica "The Lancet" la scorsa settimana ha detto che i pazienti coinvolti nei primi test in Russia hanno sviluppato anticorpi con "nessun evento avverso grave", anche se gli scienziati hanno avvertito che la letteratura in proposito è esigua. Oltre al fatto che il vaccino è adatto solo a persone in buona salute, ovvero senza quelle patologie a causa delle quali il Coronavirus diventa letale.

E proprio mentre il vaccino, che porta nel nome la eco della corsa allo spazio vinta dai sovietici nel 1957, entra nella terza fase, in Russia si torna alle urne. In 41 regioni, si sta votando per governatori e assemblee locali. I funzionari hanno deciso di tenere le elezioni in tre giorni per limitare i raduni che potrebbero diffondere il coronavirus, ma l'opposizione extraparlamentare sostiene che è uno stratagemma per rendere più facile le frodi elettorali.

Il tutto mentre Russia Unita si trova ad affrontare una crisi di popolarità - in parte a causa dei crescenti problemi economici esacerbati dall'epidemia di coronavirus - in vista delle elezioni parlamentari del prossimo anno.