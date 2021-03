Earth Hour, torna l'appuntamento globale del WWF

Milano, 27 mar. (askanews) - Oggi è il giorno di Earth Hour, l'evento globale del WWF che culminerà questa sera (27 marzo) alle ore 20.30, con un ora di buio per sensibilizzare l'opinione pubblica e i governi sull emergenza climatica e sulla necessità di tutelare la natura e il clima. Durante la giornata si alterneranno contributi musicali di artisti, gruppi e musicisti italiani, e alle 20 e 30 si spegneranno i principali monumenti di tutto il mondo, mentre i cittadini potranno spegnere le luci delle loro case e fare sentire la loro voce per la natura attraverso i loro canali social e web. È proprio "Speak Up For Nature" il claim scelto per l'edizione 2021 dell Ora della Terra.

Dalle 20,30 alle 21,30 si spegneranno le luci dei principali luoghi simbolo delle città italiane, in particolare Roma spegnerà le luci del Colosseo, del Palazzo Senatorio e della Basilica di San Pietro, Verona le luci della millenaria Arena di Verona e Firenze spegnerà le luci di Palazzo Vecchio, Torre Arnolfo, Ponte Vecchio e Santa Maria del Fiore, Bari le Lanterne del Lungomare N. Sauro, la Torre dell Orologio, la facciata del Palazzo Istituzionale della città metropolitana; a Caserta si spegnerà la Reggia. Questa sera saranno spente anche le luci esterne del Palazzo del Quirinale, di Palazzo Madama e di Palazzo Montecitorio e le luci del cortile interno di Palazzo Chigi, che manterrà sulla facciata il tricolore quale simbolo dei valori dell unità, della responsabilità e della solidarietà, propri dell'intera comunità nazionale. I comuni che hanno aderito all iniziativa in tutta Italia sono più di 300 e rilanceranno l'iniziativa sui propri canali social e con spegnimenti locali. Fra questi i comuni della città metropolitana di Roma e oltre 30 comuni in Abruzzo.