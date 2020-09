E' venerdì, Greta manifesta per il clima al Parlamento svedese

Roma, 18 set. (askanews) - Sono ripresi gli "scioperi per il clima" e nella tradizione dei Fridays For Future, l'attivista svedese Greta Thunberg che ha mobilitato milioni di giovani nel mondo, con mascherina e cartelli con messaggi ecologisti in mano continua il suo sciopero settimanale del venerdì davanti al Parlamento svedese a Stoccolma.