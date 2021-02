È la fine delle guerre commerciali? Il mondo nell’era Biden 17 febbraio 2021

Guerra commerciale con la Cina, revisione del Nafta, blocco del WTO, Uscita dal TTP del Pacifico, sono tante le mosse messe in campo dall'amministrazione Trump per “proteggere” il made in Usa. Ma che cosa succederà adesso con Biden? I prossimi anni saranno caratterizzati da politiche unilaterali, dall'inasprimento delle sanzioni commerciali o la globalizzazione proseguirà il suo corso? Ma quali effetti seguiranno all'uno o all'altra tendenza? Ne parla Italo Colantone, Docente di Politica Economica Europea all'università Bocconi di Milano.