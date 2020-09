Duello Biden-Trump su Corte suprema, Pelosi pronta a combattere

Milano, 21 set. (askanews) - Il candidato presidenziale democratico Joe Biden sembra proprio non voler fare sconti al presidente Donald Trump e ai repubblicani, che accusa di affrettare un sostituto per il defunto giudice Ruth Bader Ginsburg, paladina dei diritti delle donne. Secondo Biden gli elettori dovrebbero scegliere il prossimo presidente, che dovrebbe, a sua volta, scegliere il successore di Ginsburg. La sanità, il diritto all'aborto e la libertà religiosa sono in gioco, ha detto.

E dal fronte dem si è alzata un'altra voce. La speaker della Camera, Nancy Pelosi sembra intenzionata a ostacolare il tentativo dei repubblicani di riempire, prima del voto per le presidenziali, il posto lasciato libero alla Corte Suprema. La Camera non ha alcun ruolo formale nella conferma dei giudici della Corte Suprema. Ma Pelosi non escluderebbe un nuovo ciclo di procedimenti di impeachment che potrebbero distogliere l'attenzione del Senato.

Trump dal canto suo ha detto ai suoi sostenitori in un evento sabato sera, nel North Carolina che avrebbe nominato una donna già questa settimana. Papabili a sostituire l'icona liberal, Amy Coney Barrett e Barbara Lagoa, entrambe cattoliche e conservatrici.