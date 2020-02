Dormire comodi in classe economica: i “nidi” di Air New Zealand

Un prototipo di capsule per dormire comodi in volo anche in classe economica. Si chiama Skynest ed è il progetto presentato dalla compagnia aerea Air New Zealand dopo 3 anni di ricerca. La struttura interna all'aereo può offrire fino a 6 posti letto dove dormire in orizzontale, come nelle cuccette ferroviarie. I viaggiatori avranno lenzuola, cuscino, coperte e tappi per le orecchie. Ma il prezzo del servizio (aggiuntivo rispetto al biglietto) non è ancora stato fissato Air New Zealand deciderà nel 2021 se introdurre o meno il servizio “Skynest”. Ovvero dopo aver valutato le performance della nuova rotta rotta Auckland-New York, che con una durata di 17 ore e 40 minuti sarà tra i voli più lunghi al mondo.