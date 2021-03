Dopo ok dell'Ema, l'Europa ricomincia a vaccinare con Astrazeneca

Milano, 19 mar. (askanews) - Dopo il via libera dell'Ema, l'Europa riprende le vaccinazioni con Astrazeneca. Si ricomincia in Italia, ma anche in Germania, Spagna, Francia.

"L'Alta autorità sanitaria francese che ha il compito nel nostro Paese di valutare i vaccini, aggiornerà le avvertenze su Astrazeneca in modo che possiamo riprendere immediatamente le vaccinazioni" ha annunciato subito dopo la decisione Ema il premier francese Jean Castex, "e come ho già dichiarato, io stesso in giornata mi farò vaccinare con Astrazeneca per dimostrare che dobbiamo avere fiducia".

Le vaccinazioni riprendono subito anche in Italia e Germania, la prossima settimana in Spagna. "La prima considerazione che voglio fare, e che ha fatto Ema, è che il vaccino di Astrazeneca è sicuro ed efficace, quindi ricominceremo a partire da mercoledì", ha detto il ministro della Salute Carolina Darias.