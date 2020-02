Roma, 17 feb. (askanews) - Donald Trump è sceso in pista sul famoso circuito di Daytona, in Florida, a bordo di "The Beast", la sua cadillac limousine blindata.

Il presidente Usa ha fatto il inaugurale della 62esima edizione della gara americana più popolare davanti a migliaia di spettatori. Accanto a lui c'era anche la first lady Melania Trump.