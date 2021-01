Donald Trump lascia la Casa Bianca: è un arrivederci, torneremo

Milano, 20 gen. (askanews) - Donald Trump e la first lady Melania hanno lasciato per l'ultima volta la Casa Bianca. Un'uscita di scena insolita e solitaria senza l'incontro tradizionale col nuovo presidente e la nuova first lady. Uno strappo alla tradizione che cancella tutti i riti di passaggio di consegne fra le due amministrazioni. Non è mai successo nella storia Usa da fine 1800 ad oggi. Trump se ne va prima dell'insediamento di Biden, senza partecipare alla cerimonia al National Mall.

La coppia saluta e sale sul Marine One, l'elicottero presidenziale che li ha portati alla base di Saint Andrews dove Trump ha tenuto il suo ultimo discorso senza mai nominare il 46esimo presidente degli Stati Uniti.

"È solo un arrivederci, vi amiamo, torneremo in qualche modo", ha detto prima di salire sull'Air Force One verso la Florida dove risiederà nella sua casa di Mar-a-Lago.