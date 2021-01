Disneyland in California diventa un mega centro vaccini Covid

Roma, 14 gen. (askanews) - Disneyland in California è stato trasformato in un gigantesco centro di vaccinazione contro il coronavirus.

Tende bianche in un parcheggio del famoso parco a tema ad Anaheim, rimasto chiuso per dieci mesi a causa della pandemia, che ora ha riaperto a centinaia di persone, tra medici, operatori sanitari e residenti di Orange County sopra i 65 anni che si sono messi in fila per ricevere la prima dose del vaccino.

"Oggi per molte persone che si sono appena vaccinate questo è davvero il posto più felice del mondo", ha detto un ufficiale di Orange County, usando lo slogan ufficiale di Disneyland.

In California per aumentare il ritmo delle vaccinazioni si è deciso di abbassare l'età minima dei candidati idonei a ricevere il vaccino in questa fase a 65 anni. Quando sarà a regime, nel sito di Disneyland si punta a somministrare almeno 7.000 dosi ogni giorno.