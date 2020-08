Disfida Turchia-Grecia, esercitazioni Atene nel Mediterraneo

Milano, 26 ago. (askanews) - La disputa sulle risorse energetiche nel Mediterraneo tra Turchia e Grecia è in forte peggioramento. Come si vede in queste immagini lo Stato maggiore della Difesa nazionale ellenica tiene esercitazioni militari nel Mare nostrum orientale, al centro dell'escalation delle tensioni. Mentre la Turchia ribadisce l'intenzione di tutelare i suoi diritti nel Mar Nero, nell'Egeo e nel Mediterraneo. "Non comprometteremo ciò che è nostro... Siamo determinati a fare tutto il necessario", ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Intanto la Grecia annuncia esercitazioni militari con Francia, Italia e Cipro nell'area. Mentre la diplomazia tedesca dopo i vorticosi incontri in Turchia e in Grecia di martedì sostiene che i due paesi sono pronti al dialogo per disinnescare un peggioramento della disputa.

La scoperta di importanti giacimenti di gas nelle acque circostanti Creta e Cipro ha innescato una corsa alle ricchezze energetiche e fatto rivivere vecchie rivalità tra i due membri della NATO.