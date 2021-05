Direttiva relativa a salari minimi adeguati nella Ue 24 maggio 2021

10.00 Saluti istituzionali

Carlo Corazza, Capo dell'ufficio del Parlamento europeo in Italia

Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

10.10 La posizione del Governo italiano

Luigi di Maio, Ministro degli Affari Esteri

Maurizio Stirpe, Vice Presidente - Confindustria

Susy Matrisciano, Presidente Commissione Lavoro - Senato

Elena Lizzi, parlamentare europeo, Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Susanna Camusso, Responsabile Politiche Internazionali - CGIL

Fulvio Martusciello, parlamentare europeo, Commissione Affari economici e monetari

Romina Mura, Presidente Commissione Lavoro - Camera

Elisabetta Gualmini, parlamentare europeo, Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Donatella Prampolini, Vicepresidente Confcommercio

Vincenzo Sofo, parlamentare europeo, Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Giulio Romani, Segretario Confederale CISL

Tiziana Bocchi, Segretaria Confederale UIL

Francesco Paolo Capone, Segretario Generale UGL

Daniela Rondinelli, parlamentare europeo, Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Modera: Frediano Finucci, La7

10.30 Legislatore e categorie economiche e sociali a confronto

24 maggio 2021 ore 10.00 - 12.00