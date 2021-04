Di Maio in Usa incontra Blinken: focus Libia, clima e pandemia

Milano, 12 apr. (askanews) - Visita di due giorni per Luigi Di Maio a Washington, primo ministro degli Esteri ospite dell'amministrazione Biden. Pandemia, cambiamenti climatici, Libia sono fra i temi principali dei colloqui, come ha sottolineato il segretario di Stato Usa Antony Blinken dando il benvenuto a Di Maio e dopo aver ricordato che quest'anno cade il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche fra Italia e Usa.

"Parleremo di molte cose che riguardano la sicurezza, fra cui Afghanistan, Ucraina e Libia. Parleremo molto anche delle sfide comuni che stiamo affrontando, dalla pandemia al clima, ma questa è una opportunità per segnare il nostro storico anniversario e riaffermare il nostro impegno a lavorare insieme", ha detto.

"È un onore per me essere qui, primo paese dopo l'insediamento dell'amministrazione Biden - ha dichiarato Di Maio - grazie per il vostro impegno totale sulle sfide comuni che abbiamo col G20, G7, COP26, da affrontare insieme".