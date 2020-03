Debito europeo: ecco come l’Europa può rispondere subito alla crisi 30 marzo 2020

Non serve inventare strumenti nuovi, per i quali sarebbero necessarie modifiche ai trattati che richiederebbero tempi lunghi, per affrontare la crisi causata dal Coronavirus. Carlo Altomonte, docente di Economia dell'integrazione europea, all'università Bocconi, spiega come reagire oggi al pesante impatto economico provocato dall'epidemia. Gli strumenti esistenti possono essere adattati al momento e rispondere in tempi brevi alle necessità dei singoli Paesi. Superata la crisi, però, servirà una profonda riflessione, sulla possibilità di fare un debito europeo che la BCE potrebbe riacquistare.