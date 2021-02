Dallo Yorkshire a Berlino, la tempesta Darcy imbianca l'Europa

Roma, 8 feb. (askanews) - La tempesta Darcy ha imbiancato mezza Europa centro-settentrionale. Nelle immagini di France Presse il parco delle Yorkshire Dales, in Inghilterra settentrionale, è finito sotto una spessa coltre di neve, con Darcy che ha anche portato temperature gelide.

Fiocchi di neve hanno imbiancato anche la spiaggia di Merville-Franceville a Calvados, in Normandia, nel Nord dela Francia.

I bambini a Bruxelles giocano con lo slittino dopo che la capitale belga si è risvegliata sotto un manto bianco.

Anche a Berlino, dove sono stati registrati -8 gradi, gara di slittino in un parco pubblico trasformato in pista da sci. Stesse scene all'Aja, in Olanda.

Ma la tempesta Darcy ha causato anche molti disagi, con camion bloccati da 15-20 centimetri di neve in un'autostrada della Renania Palatinato, sud della Germania; molti i treni cancellati da Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche, tra Amburgo e Hannover e il Land del Nordreno Westfalia, dove molte autostrade sono state chiuse al traffico.