Da Trump a Bolsonaro e Berlusconi, i leader politici colpiti dal virus di Nicola Barone 02 ottobre 2020

È la notizia del giorno che rimbalza da una parte all'altra del globo. Donald Trump, l'uomo che guida il Paese più potente di tutti e ora nel pieno della difficile corsa per la riconferma alla Casa Bianca, positivo al test insieme a sua moglie Melania. Non è l'unico tra i grandi leader ad aver sminuito il potenziale distruttivo dell'infezione da SARS-CoV-2 in termini di vittime, anche se per molti osservatori potrebbe essere il primo a pagare caramente nelle urne la sottovalutazione del problema.