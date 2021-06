Da Los Angeles a Londra veglie per la strage di piazza Tiananmen

Roma, 5 giu. (askanews) - Centinaia di persone in tutto il mondo si sono ritrovate per una veglia per commemorare il 32esimo anniversario delle proteste e della repressione della democrazia a piazza Tienanmen a Pechino nel 1989.

Da Londra a Los Angeles, da New York a Tokyo, candele accese e silenzio dopo che l'annuale raduno che si tiene a Hong Kong quest'anno è stato vietato. Ufficilamente le autorità hanno detto a causa della pandemia di coronavirus, nonostante non si registrino casi locali di contagio da settimane.