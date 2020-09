Da Boston a Louisville: migliaia in piazza per Breonna Taylor

Milano, 26 set. (askanews) - Da Boston a Louisville migliaia di persone sono scese in piazza per protestare ancora con una volta per l'omicidio di Breonna Taylor, l'infermiera di 26 anni uccisa nel suo letto durante una irruzione di agenti di polizia che hanno sparato alla cieca nel suo appartamento uccidendola. La protesta è riesplosa dopo la mancata incriminazione per gli agenti. Il poliziotto che ha sparato è stato accusato solo di "condotta pericolosa" e non di "omicidio".