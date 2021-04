“Creating a new Europe: Next Generation EU?” 16 aprile 2021

Sarà Pierre Moscovici, già Commissario europeo per gli Affari economici e finanziari dell'Unione Europeo nel quinquennio 2014-2019 e Primo Presidente della Corte dei conti francese, l'ospite d'onore del Master Luiss in Policies and Governance in Europe (PAGE) con un intervento dal titolo: “ Creating a new Europe: Next Generation EU? ”.

Il futuro dell'Europa e il processo di integrazione alla luce dei Piani Nazionali di ripresa e resilienza all'interno del Next Generation EU, in risposta alla crisi pandemica, saranno i temi al centro del dibattito che si svolgerà venerdì 16 aprile, dalle 14,00 alle 15,30 sulla Luiss Social Tv, in lingua inglese.

L'evento sarà introdotto dal Rettore della Luiss, Prof. Andrea Prencipe.

Insieme a Pierre Moscovici, interverranno il Prof. Sergio Fabbrini, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche alla Luiss e Consigliere Speciale del Commissario agli Affari Economici UE Paolo Gentiloni per la Conferenza sul futuro dell'Europa, e in chiusura, la Prof.ssa Valentina Meliciani, Direttrice del centro di ricerca Luiss SEP- School of European Political Economy.

A moderare l'incontro, sarà il Prof. Mark Thatcher, docente di Politics of Cultural Heritage in Europe e Direttore del Master in Policies and Governance in Europe (PAGE): il corso di Laurea Magistrale della Luiss che unisce elementi giuridico-regolatori ed economici all'analisi delle politiche pubbliche in varie discipline, tra cui scienze politiche, diritto, economia, management e sociologia.

Il corso fortemente interdisciplinare prevede due indirizzi di specializzazione in Economic governance (con focus su economia, diritto e politica dei mercati) e Cultural Heritage Policies (sulla governance del patrimonio culturale nazionale ed europeo) e prepara gli studenti a carriere nelle istituzioni europee, internazionali, nazionali e locali, oltre a musei, associazioni, ONG nazionali e internazionali.