Covid, in Venezuela le scuole restano chiuse per tutto il 2020

Caracas, 14 set. (askanews) - Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha annunciato domenica 13 settembre che le scuole non riapriranno in Venezuela a causa del Covid-19 per tutto il 2020.

"Il ritorno a scuola in presenza non è favorevole al controllo della pandemia. Pertanto, non ci sarà un ritorno a scuola in Venezuela e vedremo a gennaio se tormeremo", ha annunciato.

"Per questo, come presidente della Repubblica, ho deciso che non ci sarà un ritorno in presenza in classe", ha ribadito.