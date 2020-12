Covid, la variante sudafricana è in Gran Bretagna: più contagiosa

Roma, 23 dic. (askanews) - Un altro ceppo mutato di Covid-19 è stato rilevato nel Regno Unito, con due casi confermati. E' originario del Sudafrica ha spiegato il ministro della Sanità britannico Matt Hancock.

"Questo variante è ancora più trasmissibile e sembra essere mutata ulteriormente rispetto alla nuova variante scoperta nel Regno Unito" ha detto nel corso di una conferenza stampa a Downing Street.

Il governo, ha aggiunto, sta mettendo in quarantena gli stretti contatti dei casi trovati nel Regno Unito, oltre a porre "restrizioni immediate" ai viaggi dal Sudafrica. Chiunque sia stato nel Paese nelle ultime due settimane dovrà essere messo in quarantena, così come coloro che hanno avuto stretti contatti con persone che sono state nel Paese. Misure temporanee, ha sottolineato, mentre si studia il nuovo ceppo.