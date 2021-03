Covid, in Texas si festeggia la prima serata senza mascherine

Roma, 11 mar. (askanews) - Niente più mascherine, "è liberatorio, un ritorno alla normalità" dicono i residenti di San Leon, in Texas, che si ritrovano in un cocktail bar per festeggiare la piena riapertura delle attività commerciali, dei locali e la rimozione dell'obbligo di indossare la mascherina contro il Covid-19.

Il Texas ha riaperto tutto al 100% nonostante gli avvertimenti degli esperti di salute pubblica sui possibili rischi di aumento di contagi, dopo il calo nelle ultime setimane. La revoca delle restrizioni nel secondo stato più popoloso degli Stati Uniti era stato annunciato la settimana scorsa ed è entrato in vigore il 10 marzo.