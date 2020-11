Covid test a Brooklyn senza appuntamento prima del Ringraziamento

Milano, 23 nov. (askanews) - I risultati incoraggianti delle sperimentazioni sui vaccini hanno rafforzato le speranze per la fine della pandemia negli Stati Uniti che sperano di cominciare le vaccinazioni a dicembre, mentre i casi continuano ad aumentare nel Paese più colpito al mondo: oltre 12 milioni. Molti americani si stanno comunque dirigendo in aeroporto per la festa del Ringraziamento di questa settimana, nonostante gli avvertimenti dei funzionari sanitari di rimanere a casa. È in questo quadro che si inserisce il progetto newyorkese di test anti Covid 19 a Brooklyn secondo lo slogan: "Facile, veloce e senza bisogno di appuntamento". Intanto le autorità di regolamentazione del farmaco statunitensi hanno già dato l'ok a una terapia con anticorpi Covid-19 - quella utilizzata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump - che potrebbe aiutare a curare le persone infette.