Covid, il Segretario dell'Onu Guterres si vaccina: dosi per tutti

Roma, 29 gen. (askanews) - Anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid-19.

"Sono molto grato alla città di New York e al meraviglioso staff che mi ha vaccinato qui nella scuola Adlai Stevenson nel Bronx - ha detto dopo aver ricevuto la dose - voglio ricordare quanto sia importante vaccinarsi, tutti e in ogni parte del mondo".

Il Segretario generale dell'Onu ha inoltre lanciato un appello affinché tutti si adoperino per rendere il vaccino disponibile davvero ovunque. E per chi ha già la possibilità di riceverlo l'invito è a farlo presto. "Il mio appello è che tutti approfittino delle opportunità che esistono e si vaccinino il prima possibile. Voglio esprimere la mia gratitudine alla città di New York per aver incluso anche il personale e i diplomatici delle Nazioni Unite nel loro programma di vaccinazione" ha concluso.