Covid, a Rio si vaccina nelle più famose scuole di Samba

Roma, 9 apr. (askanews) - I residenti di Rio de Janeiro con più di 65 anni ricevono il vaccino contro il Covid-19 in una delle scuole di samba più antiche e famose della città, la Cacique de Ramos, che appare per la prima volta senza ballerini. E' stata trasformata di recente in un grande sito di vaccinazioni e all'interno ci sono solo postazioni con tavolini e sedie per chi deve ricevere la dose.

Il Brasile continua a far registrare ogni giorno numeri tragici di morti per il virus, oltre 4.000. E nonostante in molti, in particolare l'istituto di salute pubblica, abbiano sollecitato nuove misure restrittive per frenare i contagi, il presidente Jair Bolsonaro continua ad opporsi a nuove strette.