Covid, quarantena finita per il team Oms a Wuhan. Al via indagini

Roma, 28 gen. (askanews) - Il team di investigatori dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), giunto a Wuhan per indagare sull'origine del coronavirus, è uscito dalla quarantena imposta dalle autoriotà cinesi al loro arrivo in città e lascia l'hotel in cui era in isolamento per avviare le indagini.

La squadra internazionale, composta da 13 esperti, è salita su un bus verso una destinazione ignota. Gli esperti sono arrivati a Wuhan il 14 gennaio scorso, la loro missione dovrebbe durare qualche settimana.