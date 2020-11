Covid, il piano di Madrid è vaccinare 80 milioni di persone

Madrid, 27 nov. (askanews) - L'obiettivo è quello di vaccinare 80 milioni di persone, 47 milioni circa di spagnoli e poi aiutare gli altri paesi. È quanto affermato dal ministro spagnolo della Sanità, Salvador Illa nel corso di un'informativa sul programma nazionale di vaccinazione del paese iberico.

"I vaccini che verranno autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema), si utilizzeranno con tutti i requisiti di sicurezza ed efficacia. Se un vaccino non riceve o non presenta garanzie sufficienti di sicurezza ed efficacia, non sarà autorizzato a essere somministrato nell'Unione europea", ha spiegato.

"Acquisteremo 140 milioni di dosi per vaccinare, immunizzare, circa 80 milioni di persone. Forniremo il vaccino a tutti i cittadini del nostro paese e soddisferemo anche il nostro compito di solidarietà", ha aggiunto.