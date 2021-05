Covid, Oms: prima di vaccinare i bambini pensiamo ai Paesi poveri

Ginevra, 14 mag. (askanews) - Il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus ha chiesto ai Paesi del mondo un gesto di solidarietà rinunciando a vaccinare i bambini e gli adolescenti contro il Covid per donare le dosi al sistema Covax che gestisce i vaccini per i Paesi meno sviluppati. "Capisco il motivo per cui alcuni paesi vogliano vaccinare i bambini e gli adolescenti ma ora io chiedo di riconsiderare la questione e di donare quei vaccini a Covax".

La situazione è molto difficile "Il Covid-19 ha già ucciso 3,3 milioni di persone e di questo passo il secondo anno della pandemia sarà più letale del primo. Salvare vite e i mezzi di sussistenza con una combinazione di misure di salute pubblica e vaccinazioni è l'unico modo per uscire dalla pandemia" ha detto nel corso di un briefing dell'Organizzazione mondiale della sanità.