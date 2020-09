Covid, oltre 1 milione di morti nel mondo. L'Oms teme raddoppio

Roma, 28 set. (askanews) - Hanno toccato quota 1 milione i decessi per coronavirus nel mondo. "Un numero terribile" ha dichiarato il direttore delle situazioni di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Michael Ryan, stimando un raddoppio "molto probabile".

Le regioni più colpite in termini di numero di decessi sono America Latina e Caraibi, poi Europa, Stati Uniti e Canada. Per quanto riguarda invece i contagi, in tutto il mondo si sono superati i 33 milioni, secondo l'ultimo conteggio della Johns Hopkins University. Al primo posto per numero di casi ci sono gli Stati Uniti, con più di 7 milioni, seguiti dall'India, che ha superato i 6 milioni di casi e dal Brasile, con 4,7 milioni.

In Europa preoccupa la situazione soprattutto di Francia e Spagna. In Italia tutto sommato l'aumento dei casi è contenuto e controllato rispetto ai paesi limitrofi ma in molte Regioni come Campania, Calabria e Sicilia sono entrate in vigore ordinanze che obbligano l'uso della mascherina anche all'aperto.