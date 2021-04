Covid, a Nuova Delhi parchi e strade trasformati in crematori

Nuova Delhi, 27 apr. (askanews) - Parchi e strade trasformati in crematori a Nuova Delhi città dell'India travolta dall'emergenza Covid: le autorità stanno ricevendo richieste di autorizzazione per l'abbattimento di alberi da poter bruciare per le pire funebri, a causa dell'ondata record di contagi che sta facendo implodere il sistema sanitario del Paese da quasi 1,4 miliardi di abitanti.

Fuori dai cimiteri di città come Delhi, che attualmente ha il più alto numero di casi giornalieri, le ambulanze in fila attendono di poter depositare i corpi per la cremazione. In molte città, i cimiteri stanno esaurendo lo spazio e le pire funebri bruciano per tutta la notte.

Ma ci sono anche scelte controcorrente, riporta la stampa locale. Nel Chhattisgarh la comunità Gond, un delle più grandi Adivasi indiane, ha iniziato a rinunciare ai roghi funebri e a seppellire i morti da Covid per tutelare l'ambiente e salvare gli alberi.