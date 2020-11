Roma, 20 nov. (askanews) - Diverse centinaia di manifestanti sono scesi in piazza, a New York, contro la chiusura delle scuole pubbliche, decisa per contrastare la diffusione del Covid-19. Una misura decisamente in controtendenza rispetto a quanto stabilito in molti Paesi europei dove le scuole sono rimaste aperte e anche rispetto alle direttive dell'Oms.