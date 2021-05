Covid, Di Maio: Italia pronta a rilanciare il turismo

Milano, 5 mag. (askanews) - Il ministro Luigi di Maio in merito alle riaperture e alla ripartenza del turismo in Italia da Londra dove ha partecipato al G7 ministeriale: "Stiamo lavorando a delle misure che ci consentiranno di far ripartire il settore turistico, di far godere ai cittadini di tutto il mondo delle bellezze più importanti che ci sono al mondo, primo Paese insieme con la Cina per siti Unesco, e ovviamente è un segnale di ripartenza. Il nostro lavoro attuale è impegnarsi per la ripartenza, che passa anche per il turismo ma passa per le riaperture in generale. Siamo tutti d'accordo che il coprifuoco debba essere superato, e stiamo lavorando perchè sia superato il prima possibile. E così la campagna di vaccinazione che ha segnato le 500 mila dosi al giorno. Ed è un altro segnale di speranza".