Covid, l'India supera la soglia dei 10 milioni di casi

Roma, 19 dic. (askanews) - L'India ha superato i 10 milioni di casi di coronavirus, secondo i dati ufficiali, il secondo Paese con il numero più alto al mondo. Secondo quanto ha precisato il ministero della Sanità, nelle ultime 24 ore i casi totali hanno raggiunto quota 10 milioni, aumentando di poco più di 25.000 unità, con 9,6 milioni di guarigioni e 145.136 morti.

A settembre, la vasta nazione di 1,3 miliardi di persone aveva registrato ogni giorno quasi 100mila nuovi casi e sembrava sulla strada per superare gli Stati Uniti come il Paese più colpito. Ma l'epidemia ha accelerato negli Stati Uniti e sembra aver perso slancio in India, nonostante il Paese sia sede di alcune delle città più affollate del pianeta.

Gli abitanti della capitale Nuova Delhi hanno detto di essere ancora preoccupati, ma che si sentono comunque leggermente più tranquilli ad uscire di casa.