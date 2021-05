Covid, in India nuovo record di casi: oltre 414mila in 24 ore

Roma, 7 mag. (askanews) - Ancora un record di nuovi casi di coronavirus in India: oltre 414mila nelle ultime 24 ore e 3.915 morti. Solo nell'ultima settimana i nuovi casi sono stati 1,57 milioni, le vittime 15.100.

Qui siamo in un ospedale nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, il più popoloso e devastato dal Covid-19. Il personale medico si occupa dei pazienti all'interno di un'unità di terapia intensiva. Con un aumento significativo della domanda di supporto di ossigeno e letti, il dottor Teerthanker Mahaveer, a capo del reparto, spiega: "Il fabbisogno di ossigeno è aumentato rispetto all'anno scorso, perché i pazienti che ne necessitano sono almeno tre volte rispetto all'anno scorso".

"Gli ultimi giorni e le ultime settimane sono stati molto tesi a causa dell'aumento dei numeri, e noi abbiamo strutture limitate. Nonostante l'aumento delle nostre capacità ... inizialmente avevamo un'unità di terapia intensiva da 50 posti letto, ma con l'aumento della domanda siamo passati a un'unità con 100 posti letto, questo in tutti gli ospedali, la domanda troppo alta".

Il Paese è colpito dalla peggior ondata del mondo, gli altri paesi si stanno mobilitando per fornire aiuti e ossigeno. Lo stato meridionale di Goa, noto per le sue spiagge incontaminate e popolare destinazione turistica, ha riportato un tasso di positività del 41% secondo il quotidiano Times of India.