Covid, in Germania superate 50mila vittime. Allarme in Francia

Roma, 22 gen. (askanews) - La Germania, che ha prorogato fino a metà febbraio le norme anti-Covid - sfonda quota 50mila vittime. 859 persone sono morte nelle ultime 24 ore, dato in calo nel confronto settimanale. Queste cifre si basano sia su persone morte direttamente per la malattia provocata dal virus sia su persone con malattie preesistenti che sono state contagiate dal coronavirus e per le quali la causa esatta della morte non può essere dimostrata in modo definitivo.

E' allarme anche in Francia che potrebbe ricorrere a un nuovo rigoroso lockdown, come quelli in Irlanda e Gran Bretagna, se non riuscisse ad arginare le varianti più contagiose del coronavirus.

Fuori dall'Europa preoccupa fortemente il Messico, che ha registrato nelle ultime 24 ore altri 1.803 morti, il dato più alto dall'inizio della pandemia. Il Messico è il quarto paese al mondo per numero di morti, dietro a Stati Uniti, Brasile e India.