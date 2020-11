Covid, in Germania i "super congelatori" per stoccare i vaccini

Roma, 25 nov. (askanews) - In attesa dei vaccini per il Covid-19, un'azienda tedesca che produce congelatori e camere di simulazione per laboratori scientifici e industriali, la Binder, si sta preparando per rispondere alla domanda mondiale con i suoi "super congelatori", in grado di stoccare anche 117.000 dosi ciascuno.

"Dover vaccinare tutto il mondo nello stesso momento è una cosa mai successa prima e il fatto che questo vaccino abbia bisogno di basse temperature è davvero un colpo di fortuna per noi", ha detto Peter Wimmer, vicepresidente dell'azienda. "Lo apro un attimo, guardate, non è diverso da un normale frigorifero, solo l'isolamento è molto più spesso. Ci sono dei refrigeranti lì dentro, refrigeranti naturali, e se lo aprite potete verificare quanto è freddo. C'è una differenza di oltre 100 gradi tra l'interno del freezer e l'esterno, e i vaccini sono conservati in queste scatole".