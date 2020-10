Covid, in fuga da Parigi prima del nuovo lockdown: lunghe code

Roma, 30 ott. (askanews) - Lunghe code di auto per uscire da Parigi a poche ore dall'inizio del nuovo lockdown in Francia scattato a mezzanotte. Gli ingorghi hanno riguardato 700 chilometri di strade nella regione dell'Ile-de-France.

Secondo i media francesi molti parigini, fra quelli che possono permetterselo, hanno deciso di "fuggire" dalla città per passare il confinamento in campagna. Traffico e code sono state registrate anche attorno a Lione e Bordeaux.

Le nuove restrizioni vietano uscire da casa se non per lavori essenziali, per recarsi a scuola o per ragioni mediche. Il presidente Emmanuel Macron ha spiegato che le nuove misure sono necessarie perché il Paese rischia di "essere sovraccaricato da una seconda ondata di Covid-19 che senza dubbio sarà più pesante della prima".

I casi giornalieri in Francia sono arrivati ai livelli di aprile e ieri le autorità hanno registrato 47.637 nuovi casi di coronavirus e 250 morti.