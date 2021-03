Covid, in Francia Parigi e altre 16 regioni di nuovo in lockdown

Milano, 19 mar. (askanews) - Parigi e la sua regione, l'Ile-de-France, insieme ad altre regioni fra cui la Normandia e le Alpi Marittime (che comprende la Provenza) sono di nuovo in lockdown per quattro settimane, ma le scuole rimarranno aperte e il confinamento sarà meno severo rispetto ai precedenti a livello nazionale. Lo ha annunciato il primo ministro francese Jean Castex.

"Le misure che adottiamo oggi nelle regioni più colpite potrebbero essere estese se necessario ad altre zone. Questo significa che le misure prese oggi dureranno almeno per le prossime 4 settime che è il tempo necessario per vederne gli effetti anche se dei risultati positivi si vedono mentre sono in corso", ha detto.

Il premier ha affermato che i negozi di beni essenziali, comprese le librerie, rimarranno aperti e le attività all'aperto saranno consentite in un raggio di 10 km, ma non saranno consentiti i viaggi interregionali.