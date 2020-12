Covid, il Congresso Usa approva il pacchetto di aiuti da 900 mld

Washington, 23 dic. (askanews) - Il presidente eletto Joe Biden chiederà al Congresso americano di approvare un altro progetto di legge di aiuti (Relief Bill) una volta che si sarà insediato il 20 gennaio.

"Il Congresso ha fatto il suo lavoro questa settimana. Io posso e devo chiedere loro di farlo nuovamente l'anno prossimo", ha affermato Biden, in un discorso alla Nazione pre-natalizio diffuso dal Delaware.

Il Congresso Usa ha approvato l'atteso pacchetto di aiuti da 900 miliardi di dollari per affrontare la crisi pandemica. I senatori hanno votato ad ampia maggioranza nella notte il pacchetto, dopo qualche ora dal voto positivo della gran parte dei rappresentanti.

Il presidente uscente Donald Trump ha bocciato il pacchetto di stimoli per l'economia, senza tuttavia affermare esplicitamente che non lo firmerà:

"É davvero una disgrazia - ha detto in un video messaggio postato su Twitter - per esempio tra le oltre 5.000 pagine di questa legge, che nessuno al Congresso ha letto per la lunghezza e complessità, è chiamata Covid relief bill, ma non ha quasi niente a che vedere con il Covid".