Covid, cibo e aiuti per Brasile, Peru e Messico: Comivis in campo

Roma, 15 giu. (askanews) - Attenzione a donne, famiglie, giovani e bambini, che vivono in condizioni di estrema povertà, progetti per i soggetti più vulnerabili in Brasile, Perù, Messico, e in Africa. In tempo di coronavirus, la COMIVIS (Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo) scende in campo per sostenere le famiglie in difficoltà, le persone che a causa del coronavirus hanno perso il lavoro o hanno difficoltà economiche per il cibo quotidiano. Con un'attenzione particolare a Perù, Messico e Brasile.

Ecco lo spot della Comivis per il 5 per mille, a sostegno di progetti nell'ambito della sicurezza alimentare, della sanità, dell'educazione e della formazione professionale.

Un impegno che quest'anno è ancora più forte, per continuare ad avere cura di chi sta subendo le conseguenze dell'emergenza Coronavirus: persone che hanno fame, che non hanno accesso a un'assistenza sanitaria adeguata, che vivono di lavori informali a giornata e non possono più garantire il necessario per sé e per le proprie famiglie.

Destinare il 5x1000 alla Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo significa accompagnare il cammino di crescita di oltre 300.000 persone in 9 Paesi del mondo. Con un gesto gratuito ma di grande valore, è possibile realizzare un mondo più giusto per migliaia di persone povere dal futuro ancora più incerto di prima. Bastano una firma e il codice fiscale: 01262840299.

Grazie alla campagna del 5 per mille, nel 2018 COMIVIS ha raccolto 149.952 euro grazie a chi ha scelto di firmare per garantire un futuro migliore a chi è più in difficoltà.