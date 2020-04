Covid, Bolsonaro vuole riaprire e cambia il ministro della Sanità

Brasilia, 18 apr. (askanews) - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro difende ancora una volta la sua decisione di far ripartire le attività economiche del Brasile e lo fa nel corso della cerimonia di investitura del nuovo ministro della Sanità, Nelson Teich, mentre il predecessore (Luiz Henrique Mandetta) è stato licenziato a causa di divergenze nella gestione dell'emergenza da coronavirus.

Dopo avere firmato il documento che ufficializza la nomina di Teich come nuovo ministro, Bolsonaro ha annunciato:

"Questa lotta può cominciare, aprire le attività commerciali è un rischio che corro. Se la situazione peggiora, me ne assumerò il rischio. Attualmente, ciò che credo, è che molta gente cominci a rendersi conto che dobbiamo riaprire"

"L'accento di tutto quello che faremo è messo sulle persone - ha detto da parte sua il nuovo ministro della Sanità - non possiamo parlare di sanità, di economia, poco importa: alla fine dei conti, parliamo di gente. È per questo che siamo qui, per portare una vita migliore alla società, al popolo brasiliano".