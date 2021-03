Covid, a Belfast il centro vaccinale è nello stadio

Milano, 29 mar. (askanews) - A Belfast lo stadio, la SSE Arena, è diventato un centro vaccinale. In Irlanda del Nord la campagna di immunizzazione procede spedita: più della metà degli adulti è stata vaccinata, ha detto la premier Arlen Foster. Tanto che lei stessa ha chiesto al governo centrale britannico di dare le dosi in eccesso alla vicina Repubblica d'Irlanda, per velocizzare la vaccinazione anche nello Stato dell'Unione europea. Una questione di solidarietà, ma anche di senso pratico, ha spiegato, perché nessuna immunità potrà essere raggiunta davvero se tutta l'isola non è vaccinata.