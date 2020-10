Covid balzo record in Svizzera, iniziano chiusure a tappeto

Milano, 28 ott. (askanews) - "Quello che ci unisce è molto più forte delle differenze. Tutti noi vogliamo che la Svizzera superi questa crisi in modo unito".

Anche la Presidente della Confederazione svizzera Simonetta Sommaruga, restia a prendere misure severe anti Covid, chiude le discoteche e anticipa la chiusura di bar e ristoranti alle 23.

"Sono misure difficili, che toccano fortemente la vita sociale ed economica del Paese" dice il capo del Dipartimento federale dell'interno, Alain Berset.

Vietati eventi con oltre 50 persone, vietati gli sport con oltre 15 persone. Dad alle università. Esteso l'obbligo di mascherina in spazi pubblici, da 12 anni in su, e al lavoro se non c è distanziamento.

Il numero di casi da Covid 19 in Svizzera è salito a livelli record, con tassi di infezione di gran lunga superiori a quelli dell'Italia o della Germania. Un balzo di 8.616 infezioni in un giorno (su 8 milioni di abitanti è davvero un numero enorme) e il governo - già criticato per la sua lentezza - si è riunito per l'inasprimento delle restrizioni.

Le strutture sanitarie intanto stanno lottando per far fronte a alla nuova ondata, fra medici richiamati dalla pensione e operatori in prima linea che si ammalano.