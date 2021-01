Covid, in Austria Ffp2 obbligatorie in negozi e su mezzi pubblici

roma, 25 gen. (askanews) - in austria per arginare i contagi da covid-19 che non accennano a diminuire, da oggi scatta l'obbligo di indosssare mascherine ffp2 sui mezzi pubblici, compresi treni e aerei, e nei negozi, nelle farmacie, ospedali e studi medici.

a vienna si sta studiando l'obbligo anche negli uffici. intanto, molti supermercati hanno iniziato a distribuire mascherine ffp2, che hanno un costo superiore alle classiche chirurgiche, gratis o a un prezzo ridotto.

l'obbligo di indossare ffp2 è già in vigore in baviera e potrebbe essere esteso a tutta le germania.