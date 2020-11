Covid-19, il vaccino AstraZeneca-Oxford efficace al 70,4%

Roma, 23 nov. (askanews) - AstraZeneca ha annunciato che il suo vaccino contro il coronavirus, sviluppato con l'Università di Oxford, ha mostrato un'efficacia media del 70,4% nella protezione, in due segmenti di studio. Alti livelli di rispondenza sono giunti dai test in Gran Bretagna e Brasile, senza casi di malattie significative o di ospedalizzazione nei partecipanti alla sperimentazione. Coinvolti più di 20.000 volontari.

Ci sono stati 30 casi di Covid in persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino e 101 in persone che hanno ricevuto un'iniezione fittizia. I ricercatori hanno dunque affermato che il candidato vaccino ha una protezione del 70,4%. L'efficacia è salita al 90% in un gruppo di volontari a cui è stata somministrata una mezza dose iniziale, seguita da una dose completa. L'Università di Oxford ha quindi affermato che l'analisi della sua sperimentazione di fase tre ha mostrato che l'efficacia del 70,4% deriva dalla combinazione di due dosi: una era efficace al 90%, l'altra al 62%. Ora ci si prepara alla distribuzione di 3 miliardi di dosi nel mondo durante il 2021.

"E' un vaccino efficace che salverà molte vite - ha commentato Andrew Pollard ricercatore capo della sperimentazione - non ci sono stati ricoveri o casi gravi in chiunque lo abbia ricevuto". "Una notizia incredibilmente entusiasmante" ha scritto su Twitter il primo ministro britannico Boris Johnson: "Ci sono ancora ulteriori controlli di sicurezza in vista, ma questi sono risultati fantastici".

Tuttavia, i vaccini prodotti dai rivali Pfizer/BioNTech e Moderna hanno annunciato un'efficacia superiore al 90% anche se diversi immunologi e membri della comunità scientifica italiana chiedono trasparenza nella comunicazone dei dati delle sperimentazioni.