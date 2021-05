Covid-19, vaccini a Miami Beach per i turisti latinoamericani

Roma, 10 mag. (askanews) - Decine di turisti latinoamericani si sono messi in fila per ricevere il vaccino anti-Covid 19 sulla spiaggia di Miami Beach, in Florida.

La nota località balneare ha allestito un centro vaccinale proprio in riva al mare per permettere ai visitatori di ricevere il siero di Johnson & Johnson, il vaccino monodose.

Alcuni persone in fila raccontano di aver fatto un lungo viaggio da Città del Messico, Argentina, Ecuador solo per questo motivo e i loro sforzi ora sono stati ripagati. Prenotazione online, vaccino e attesa per qualche minuto nel caso di reazioni avverse sotto gli ombrelloni. E poi qualche giorno di vacanza più sereno. Nei loro paesi, hanno raccontato, i vaccini procedono troppo a rilento e il loro turno sarebbe arrivato molto più in là.